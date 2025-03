Le Iene, lo scherzo a Spalletti finisce male. La furia del ct: "Non mi frega un c... di chi sei!"

" Non me ne frega un c.... di chi sei! " Luciano Spalletti non ha gradito lo scherzo organizzato dalle Iene, all'indomani della sconfitta nella gara di andata dei quarti di finale di Nations League con l' Italia . Sebastian Gazzarrini, grazie all'imitatore del ct Edoardo Mecca, hanno chiamato vari calciatori, facendogli credere di essere chiamati da Spalletti per la sfida di Dortmund. Uno di questi non ha accettato lo scherzo e ha contattato direttamente la Federazione.

La reazione dei giocatori, Immobile: "Speravo nella convocazione? Non è che ce ne siano tanti..."

"Mi piacerebbe provare a portarti a Dortmund". Questo quanto detto dall'imitatore di Spalletti al telefono a tanti giocatori, che ci sono cascati tutti. "Sarei felicissimo, anche per dare una mano dentro lo spogliatoio. Abbandono tutto e arrivo" la risposta di Immobile. Sogni spezzati poi da una videochiamata rivelatrice: "Mi avete fatto fare una bella figura!". L'attaccante, alla domanda se ci avesse sperato, ha aggiunto: "Non è che ce ne siano tanti altri". Reazione simile, quella di Jorginho, attualmente a Rio de Janeiro: "Ritornerei sempre!". Mentre Calabria ha capito lo scherzo: "Sono scarso, d'altronde ho fatto zero minuti!". Il capitano della Roma, Pellegrini, ha parlato della mancata convocazione: "Certo che me la sentirei di tornare. Ci sono rimasto male, la chiamata della Nazionale è importante". Insomma, reazioni positive, tranne quella di un "grande bomber, che ha giocato tanti anni all'Inter" (così è stato definito da Le Iene), che dopo aver risposto: "Non voglio più avere niente a che fare con voi" ha subito avvertito la Federazione dello scherzo.

Spalletti: "Lo diamo ai carabinieri questo numero"

Tempestiva la chiamata al numero, effettuata da... Luciano Spalletti! "Lo diamo ai carabinieri questo numero. Stai facendo una cosa che non puoi fare". Ha esordito il commissario tecnico. Alla richiesta de Le Iene di fare la videochiamata rivelatrice, Spalletti ha continuato: "Non me ne frega un cazzo di chi sei. Stai telefondando a giocatori dicendo cazzate". A quel punto, viene informato dello scherzo del programma. Appena appresa la notizia, Spalletti butta giù il telefono.