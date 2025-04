Mancini e la Nazionale: "L'esperienza più bella di sempre. Un mio ritorno? Vedremo...."

Mancini e la Nazionale: "L'esperienza più bella di sempre"

Ai microfoni del Tg1, l'ex ct azzurro ha poi parlato della sua esperienza alla guida della Nazionale: "La parentesi più bella di sempre. Io penso che la Nazionale sia un’ottima squadra. Sono tutti giocatori che hanno debuttato con me o sono venuti con me, la maggior parte. Voglio bene a loro e sono sicuro che faranno benissimo perché secondo me stanno migliorando. Un ritorno in azzurro? Vincere con la Nazionale è qualcosa di totalmente diverso, quindi chi lo sa. Questo non si può dire“. Mancini ha ribadito di aspettare una chiamata per tornare in panchina: "Io alla Roma? Il futuro è tutto da scrivere, ogni giorno sono su qualche panchina, di qua di là, è un po' come in politica che poi quando esce il nome... quindi speriamo esca il meno possibile. Ci sono tante squadre importanti in Europa, vediamo".