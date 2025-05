Italia, la lista dei convocati di Spalletti: tornano in tre e c'è una grande novità in Nazionale

Ufficiali le convocazioni di Luciano Spalletti per gli impegni con Norvegia e Moldavia, validi per le qualificazioni al Mondiale in programma nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Non mancano le novità, con il ritorno di Riccardo Orsolini in azzurro. Nel girone I delle qualificazioni, sono inserite anche Estonia ed Israele.