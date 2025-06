L'Italia in Norvegia si gioca tutto, ma il caso Acerbi e gli interisti stanchi agitano Spalletti

Il 6 giugno a Oslo l’Italia di Luciano Spalletti farà il suo esordio nel girone qualificatorio per il Mondiale del ‘26, quello che si disputerà in Stati Uniti, Messico e Canada. Ad attendere gli azzurri la sfida con la Norvegia per una gara che sarà già decisiva, questo perché avendo giocato l’Italia la Nations League a marzo, oggi ha due gare in meno rispetto ai suoi avversari che invece hanno fatto bottino pieno.