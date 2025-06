Spalletti attacca ancora Acerbi: "Un giorno dirò cosa ha fatto lui a me". Poi la frase sul like di Mancini

ROMA - Tra emergenza infortuni e una partita da non sbagliare il ct Luciano Spalletti lancia la carica. Inutile pensare ad altro: domani contro la Norvegia (ore 20:45) serve solo vincere. Ai microfoni di Sky Sport le sue parole: " Siamo tutti qui belli felici di andare a giocare una partita di questo livello. C'è sempre la lancetta che oscilla fra la tensione e la difficoltà della gara a livello mentale, ma anche della bellezza e dell'attrazione per qualcosa di unico che ti vai a giocare. L’emergenza? Tutti saranno coinvolti, chi non giocherà domani giocherà l'altra partita. A volte i calciatori più forti vengono impiegati a fine partita perché nei minuti finali si decidono sempre più spesso le gare. Spesso si va a far battere gli ultimi rigori ai più forti, perché lì c'è più tensione. Noi siamo nelle possibilità di fare una grande partita".