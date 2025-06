Italia con coraggio, orgoglio e idee

Non possiamo ripartire sempre dal solito punto: “Ah, quando avevamo Baggio e Mancini (e Zola), Baresi e Maldini. Ah, quando avevamo Totti e Del Piero, Vieri e Pippo Inzaghi, Nesta e Cannavaro”. Non li abbiamo più da decenni, facciamocene una ragione (e per primo deve farsela chi scrive). Questo è solo un esercizio di struggente ma inutile nostalgia. Ripartiamo invece da oggi anche se nemmeno in questo caso il pensiero può volgere all&