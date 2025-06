Caos Italia, Spalletti traballa: dai colloqui di Gravina con i giocatori, ai possibili successori. Cosa accadrà martedì

Spalletti appeso a un filo, le ombre di Ranieri e Pioli si sono già allungate sulla panchina dell’Italia. Gravina riflette e invoca la scossa. Ieri, al rientro dalla Norvegia, il presidente federale ha confessato lo spogliatoio azzurro, cercando risposte dai giocatori. Non si è solo confrontato con Buffon. Un passaggio necessario e indispensabile per svegliare la Nazionale, richiamarla al dovere e capire se questo ciclo, compreso il rapporto con il ct, potrà andare avanti oppure no. La scossa può arrivare dal campo, seppellendo di gol la Moldavia, ma basterebbe per restituire stabilità al Club Italia? È l’ultimo appiglio per scongiurare la crisi. Un segnale, di sicuro, il presidente lo reclama dalla squadra, altrimenti servirà un nuovo cambio in panchina a distanza di due anni dal terremoto estivo del 2023, quando Mancini si dimise. La cautela è diplomatica.

Spalletti al capolinea e quel precedente...

Gravina ha rinviato a martedì il vertice decisivo con Spalletti, in bilico. Prima si gioca la partita del Mapei e poi si valuta il futuro. La Figc ha preso tempo per pensarci e guardarsi intorno. Inevitabile. Le possibilità di una conferma dell’attuale ct sono ridotte. Tira aria di addio, ma Lucio si può giocare l’ultima carta, sempre che in queste ore i vertici federali abbiano verificato gli umori favorevoli dello spogliatoio. Le relazioni, anche e soprattutto all’Europeo, erano state complicate. Il ct ammise di aver prodotto una pressione esagerata sui giocatori, a cui purtroppo vengono concessi gli alibi ogni volta. Lo sarebbe anche un cambio di allenatore. Non abbiamo campioni. La Norvegia, ancora più della Svizzera nell’ultimo Europeo, lo ha certificato: Nusa, Odegaard e Sørtloth, senza parlare di Haaland, sarebbero star in azzurro. Lucio non molla mai, sa reagire alle difficoltà, avrebbe l’intenzione di andare avanti, forse compiendo scelte drastiche all’interno dello spogliatoio, ma si metterà a disposizione della Figc: la serenità e l’armonia del rapporto con Gravina gli permetteranno di verificare se esistono margini per proseguire, come l’estate scorsa. Dopo l’Europeo, lui e il presidente uscirono insieme dalla crisi. Questa volta è diverso e potrebbero concordare un addio morbido. C’è un Mondiale in ballo, la Figc non può permettersi di bucarlo per la terza volta di fila. Resta la possibilità matematica di rincorrere la Norvegia, va blindato almeno il secondo posto e bisognerà farsi trovare pronti in caso (probabile) di nuovo playoff. È questo il tempo delle decisioni: ora, non a settembre.

Italia flop, le attenuanti

La crisi ha radici profonde, strutturali. Non basta accollare qualsiasi responsabilità al tecnico, l’intero Club Italia ha bisogno di una profonda rivisitazione a cui Gravina pensa da tempo, ma ora va trovata una soluzione. Gravina e Buffon lo sanno benissimo, ieri erano delusi per le modalità del crollo e la scarsa combattività degli azzurri. A Dortmund, rimontando tre gol ai tedeschi, si era vista una reazione. A Oslo il naufragio è stato completo. Giocatori scarichi, distratti, stremati da una stagione faticosa o arrivati dalla finale di Champions. Il ritiro si è trasformato in una fuga da Coverciano e in una lunga sequenza di infortuni. Anche il dolore di Kean è diventato insopportabile. L’Italia ha fatto a meno di nove potenziali titolari (Calafiori, Buongiorno, Acerbi, Locatelli, Politano, Gabbia, Comuzzo e Zaccagni oltre a Moise) e il tema del senso di appartenenza non è mai tramontato. Esisteva con Mancini, si è riproposto con Spalletti, tornerà con il futuro ct se martedì, come tutto lascia pensare, assisteremo alla svolta.

Italia, i candidati per la panchina

La Figc, è bene chiarirlo, non ha ancora alzato il telefono. Due profili naturali, dettati dalla cronaca e dalla logica, sono avanzate in queste ore. Mancio si è pentito delle dimissioni e tornerebbe di corsa, ma sembra fuori gioco: rapporti compromessi. Partiamo dai fatti. Gravina, l’estate scorsa, aveva bloccato Pioli. Gli piace per l’eleganza e l’abilità con i giovani. Era il prescelto in caso di addio di Spalletti post Europeo, può esserlo adesso dopo un lungo valzer che lo ha accostato a varie panchine, ultima (in ordine cronologico) la Fiorentina. Si può svincolare entro l’inizio di luglio. L’esperienza, il buon senso e il pedigree di altissimo livello giocano a favore di Claudio Ranieri. Lo vogliono tutti. Un normalizzatore acclamato a furor di popolo. Dovrebbe lasciare il ruolo da consulente dei Friedkin dopo aver convinto Gasperini a sposare il progetto della Roma con la sua copertura, ma come ha sempre detto tornerebbe in panchina solo per la Nazionale, prolungando di un anno la storia da allenatore. Riportare l’Italia al Mondiale diventerebbe l’estrema sfida di una carriera esemplare.