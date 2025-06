Incredibile Italia: contro la Moldavia un arbitro frontman di una rock band

Italia-Moldavia, scelto un arbitro "rock"

Pare non crederci neanche Roberto Rosetti, se domani sera al Mapei ha mandato un arbitro poco conosciuto non solo alle nostre latitudini. Non deve essere il massimo se a 39 anni, con sette stagioni da internazionale alle spalle, hai solo partite 2 partite in Champions (più 3 dei preliminari), 3 in Europa League (e altrettante nei preliminari) e 5 in Conference e poco altro. In Nations, per dire, ha fatto solo serie B. In più ha incrociato solo una volta i nostri colori, la Nazionale Under 20 al torneo Quattro Nazioni nel novembre del 2016 (prima di diventare arbitro Fifa nel 2018), con un ko contro la Germania. Urs Schnyder è insegnante di educazione fisica, una volta per un arbitraggio ha ricevuto anche minacce di morte, è frontman di una band di doom metal, i Preamp Disaster, i Disastri del preamplificatore: speriamo non ne faccia domani....