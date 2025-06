Gasperini: "Ranieri prossimo ct dell'Italia? Claudio deve fare una cosa..."

BERGAMO - Si intensificano le voci sul successore di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia. Dopo l'esonero dell'allenatore di Certaldo, reduce dal pesante ko in Norvegia, la Federazione è al lavoro e il candidato numero uno è Claudio Ranieri. Le trattative tra le parti proseguono, il "sì" dell'ex tecnico della Roma sembrerebbe essere più vicino ma per la fumata bianca servirà tempo (qui i dettagli).