Marotta durissimo con l'Italia: "Con la Norvegia figura quasi peggiore di quella dell'Inter"

"Non è vero che chi spende di più vince"

“L’approccio allo sport è coinvolgente ed emotivo, basti pensare alle immagini dei bambini che piangevano per una sconfitta della loro squadra", spiega il numero uno del club nerazzurro. "Questo è un patrimonio da salvaguardare, lo sport è necessario per l’essere umano ma è anche un punto di convergenza di tante emozioni e questa cosa va tutelata. Che impatto ha l’economia? Io resto convinto che l’equazione chi più spende, più vince non sia vera. All’interno di qualsiasi disciplina servono il senso di appartenenza per la maglia che indossi, la passione, la grande cultura del lavoro, la grande competenza, che unite alle motivazioni portano i risultati. I soldi sono importanti, ma oggi c’è una parola ormai strausata che è sostenibilità, che si può raggiungere con un percorso virtuoso. Non sempre si può trovare il mecenate come una volta, che a fine anno copriva di par suo i costi perché bisognava vincere".