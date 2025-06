Missione Italia per Ranieri: c'è l'ok dei Friedkin, ora può dire sì alla Nazionale

Ci siamo. Sir Claudio ha dato una disponibilità di massima a Gravina e deve sciogliere solo le ultime riserve. Aspettava il via libera da Dan Friedkin per diventare baronetto azzurro e intanto quell’ok è arrivato. La Figc lo ha scelto come successore di Spalletti e lavora per affidargli l’incarico di nuovo commissario tecnico della Nazionale ufficialmente dal primo luglio. Passi avanti, non ancora fumata bianca. Oggi in via Allegri contano di arrivare a una piena intesa, ma potrebbero servire altre 24 o 48 ore per l’annuncio: non si esclude un incontro, sono ancora in corso valutazioni formali, c’è da stendere una materia contrattuale complessa, relativa anche al rapporto di consulenza (pluriennale) tra Sir Claudio e la Roma. Si parla di doppio incarico e serviva il via libera del proprietario americano. L’ottimismo, però, continua a crescere con il passare delle ore. Palla a Ranieri: firmerebbe con la Figc per un anno, dunque sino al 2026.