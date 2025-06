Moviola Italia-Moldavia: Dimarco su Caimacov, non c’è nulla

Al 27’ del primo tempo il Ct della Moldavia Cleșcenco protesta vibratamente, tanto da meritarsi l'ammonizione, per la caduta di Caimacov, dentro l'area di rigore dell'Italia, dopo un contatto con Dimarco. Con la mano sinistra l'azzurro tocca leggermente la schiena dell'avversario, ma l'intervento è davvero troppo lieve per essere considerato falloso. L'arbitro Schnyder lascia giustamente proseguire il gioco e alla prima interruzione va verso la panchina della Moldavia per punire disciplinarmente la protesta. Voto: 6,5