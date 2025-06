Claudio Ranieri ha detto no alla Nazionale italiana di calcio. Momento delicato per la Federazione guidata da Gabriele Gravina , chiamato a scegliere il successore di Luciano Spalletti , esonerato alla vigilia della sfida con la Moldavia . Una volta archiviati gli impegni validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026, gli Azzurri sono ancora a caccia del nuovo commissario tecnico : segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul futuro della panchina dell'Italia .

13:33

Mancini-bis: non sembrano esserci margini

La Federcalcio è impegnata a trovare il sostituto di Luciano Spalletti. Tra le suggestioni, anche un clamoroso ritorno di Roberto Mancini, al momento però non pare vi possano esserci margini, con l'ex ct che si era dichiarato pentito di aver lasciato l'Italia. LEGGI QUI

13:05

Gli abbracci per l'ultima di Spalletti con l'Italia

Nella sua ultima partita da commissario tecnico, l'Italia di Luciano Spalletti ha vinto per 2-0 contro la Moldavia. Tanti abbracci a fine partita per l'allenatore.



12:50

Mourinho nuovo ct dell'Italia: Dagospia lancia la candidatura!

Il sito di Roberto D'Agostino offre lo spunto: lo Special One come successore di Spalletti, "è il più italiano di tutti". LEGGI QUI

12:40

Ranieri, i motivi del no alla Nazionale

Claudio Ranieri ha detto no alla Nazionale nella prima mattinata odierna: l'ex manager del Leicester vuole dedicarsi esclusivamente al nuovo progetto con la Roma.

12:26

Spalletti e quella frase dopo Italia-Moldavia: "Chi rifiuta la Nazionale..."

Dopo la vittoria contro la Moldavia, che ha rappresentato la sua ultima apparizione da ct azzurro, Luciano Spalletti non ha risparmiato una nuova frecciata a Francesco Acerbi, che nei giorni scorsi non ha risposto alla convocazione.

12:14

L'estrema opzione: la soluzione interna

In attesa che venga formalizzata la separazione con Luciano Spalletti, si pensa anche ad opzioni estreme all'interno delle stanze della Federazione: non solo De Rossi, ma anche il tandem Corradi-Bonucci, che era in tribuna al fianco di Gabriele Gravina a Oslo, in occasione della disfatta in Norvegia. L'intenzione, però, sarebbe quella di affidarsi a una guida esperta in un momento così delicato.

12:00

Le esperienze da allenatore di Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro, balzato rapidamente in cima alla lista dei possibili successori di Spalletti dopo il no di Ranieri, ha intrapreso la sua carriera da allenatore nel luglio 2013, da vice di Cosmin Olaroiu all'Al-Ahli. Poi, il trasferimento in Cina al Guangzhou Evergrande l'anno successivo, prima di fare ritorno in Saudi League sulla panchina dell'Al-Nassr. Nel 2016, la firma con il Quanjian, club che precede la sua seconda parentesi con il Guangzhou, con cui colleziona altre 125 partite. Nel 2019, la breve esperienza da ct della Cina, con due sconfitte contro Thailandia e Uzbekistan, fino al ritorno in Italia. Dal 2022, le avventure con Benevento e Udinese, caratterizzate da alterne fortune, prima di sposare il progetto tecnico della Dinamo Zagabria, società croata con cui ha interrotto il rapporto lo scorso mese di aprile.

11:46

La situazione contrattuale di Pioli

Dopo il no di Ranieri, Stefano Pioli resta uno dei profili nel mirino di Gravina per la panchina della Nazionale. Ad oggi, il tecnico originario di Parma ha ancora due anni di contratto con l'Al-Nassr, squadra della Saudi League in cui milita Cristiano Ronaldo. Chiara la sua volontà di tornare subito in Italia, anche rinunciando a diversi milioni di euro: corteggiato dalla Fiorentina, era già stato preallertato dopo l’Europeo in Germania e appariva sino a domenica come la principale alternativa a Ranieri.

11:36

Cannavaro e Pioli in pole, difficile il ritorno di Mancini

Fabio Cannavaro, capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006, e Stefano Pioli sono attualmente in cima al taccuino di Gravina e della Federazione. In vista del Mondiale, ancora tutto da conquistare, restano sullo sfondo anche le ipotesi che portano a Daniele De Rossi e al duo Corradi-Bonucci, che oggi sta guidando l'Under 20. Non sembrano esserci margini, invece, per un clamoroso ritorno in azzurro di Roberto Mancini, che lasciò il posto proprio a Spalletti nell'estate 2023. LA SITUAZIONE

11:25

Il no di Ranieri all'Italia, i tifosi della Roma fanno festa

Entusiasmo tra i tifosi giallorossi per la decisione del Senior Advisor della Roma, che ha scelto di restare al fianco di Gasperini, declinando la proposta della Federazione. I COMMENTI

11:13

La rinuncia di Ranieri

Nazionale nel caos dopo il no di Claudio Ranieri: non sarà lui a sostituire l'esonerato Spalletti.

11:00

Il dopo Spalletti, in corsa anche Fabio Cannavaro

Dall'ipotesi De Rossi alla soluzione interna, fino all'esperienza di Pioli e alla suggestione Fabio Cannavaro: Gravina chiamato a scegliere il successore di Luciano Spalletti. TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI

10:50

Ranieri, no alla Nazionale: le ironie social si scatenano

Migliaia di reazioni sui social dopo il no di Ranieri alla Nazionale: i fotomontaggi spuntati sul web prendono di mira il presidente della Figc Gabriele Gravina.

10:42

La reazione di Gasperini e dei Friedkin al no di Ranieri alla Nazionale

Prima di comunicare la propria decisione alla Federazione, Claudio Ranieri ha avvisato la proprietà e il club giallorosso. LE REAZIONI

10:33

Ranieri dopo il no alla Nazionale: "Decisione solo mia"

"Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, - ha detto Ranieri all'Ansa - un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia", ha precisato Ranieri.

10:30

Il malato Italia resta grave

Nonostante il 2-0 inflitto alla Moldavia, che ha rappresentato la prima vittoria dell'Italia nel girone di qualificazione per il prossimo Mondiale, il momento resta particolarmente delicato. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

10:20

Come è maturata la scelta di Ranieri

Dopo ore di riflessione, è arrivata la risposta definitiva di Claudio Ranieri alla Federcalcio: una scelta non facile per il nuovo Senior Advisor della Roma, reduce dallo straordinario lavoro con cui ha chiuso la sua carriera da allenatore. IL PERCHÉ DEL NO

10:15

Le ultime parole di Spalletti da ct: "Non ho fatto la differenza"

"Nessun alibi, purtroppo non ho fatto la differenza", parola di Luciano Spalletti. Il ct azzurro, esonerato dal presidente Gravina dopo il pesante ko in Norvegia, non ha nascosto la sua amarezza per come sono andate le cose. LEGGI TUTTO

10:10

Il no di Ranieri alla Nazionale divide i tifosi sul web

La scelta di Claudio Ranieri divide il popolo del web: dalla soddisfazione di gran parte dei tifosi della Roma alla delusione di chi vedeva nell'ex manager del Leicester l'unica speranza per risollevare le sorti della Nazionale. Tantissime le reazioni social, con l'hashtag #Ranieri già richiamato da migliaia di utenti in pochi minuti.

10:07

Il messaggio di Claudio Ranieri al Direttore Ivan Zazzaroni

Claudio Ranieri, con un messaggio al Direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Ivan Zazzaroni, ha spiegato perché ha declinato la proposta della Nazionale. LEGGI QUI

10:06

Claudio Ranieri ha detto no alla Nazionale

Claudio Ranieri sembrava pronto a sostituire Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, ma dopo una notte di riflessione ha deciso di rifiutare il ruolo di ct dell'Italia, preferendo continuare il percorso appena intrapreso con la Roma dei Friedkin. Resterà al fianco di Gian Piero Gasperini in qualità di Senior Advisor del club giallorosso. Ora Gravina è chiamato a virare su un altro profilo.

