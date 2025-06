Uno su sessanta milioni ce la fa

Sessanta milioni di commissari tecnici e non riusciamo a tirarne fuori uno. È sorprendente e pure inquietante. Anche perché oggi ci ritroviamo tra chi spera di andare tra un anno a casa Trump - e se lo augura per sé stesso e per i figli che l’Italia al Mondiale non l’hanno mai vista - e chi invece preferirebbe non andarci per far partire uno tsunami in grado di travolgere il palazzo di via Allegri con dentro presidente federale, consiglieri, consigliori e numeri uno di serie B, C, Dilettanti, Aic e allenatori: risparmi almeno il mio amico Marani e l’eterno Ulivieri…