Lino Banfi scherza: "Oronzo Canà in Nazionale? Ho già degli impegni ma su Ranieri e Mourinho..."

Lino Banfi: "Mi piacerebbe Mourinho ct. Su Gattuso..."

Oronzoin Nazionale? "Ho già tre impegni firmati negli Emirati Arabi". Così Lino, intervistato a Un Giorno da Pecora, trasmissione di Rai Radio 1, ha scherzato sul futuro dell'Italia, attualmente senza commissario tecnico , rievocando il celebre personaggio da lui interpretato nel film Un allenatore nel pallone.Il comico, quindi, Lino Banfi ha detto la sua riguardo chi avrebbe visto bene alla guida degli Azzurri, dopo l'esonero di Luciano Spalletti: "Josè. Ma sarebbe stato bello se avesse accettato Raneri per quello che ha fatto in passato". Al momento, il grande favorito per diventare commissario tecnico è Gennaro Gattuso ( contatti in corso con Gravina ), sul quale Banfi ha concluso, scherzando: "E' un po' incazzuso, non so..."