Nazionale, Gravina: “Nuovo ct? Stiamo ancora riflettendo”

Gravina e l'esonero di Spalletti

Parlando di Luciano Spalletti, Gravina ha espresso il suo dispiacere: "Provo una grande amarezza. Il nostro mondo è fatto anche di rapporti umani e sentimenti. Con Spalletti ho sempre avuto un legame splendido, che in questi giorni si è rafforzato ulteriormente. Sono dispiaciuto non solo per il suo addio, ma anche per gli attacchi che ha ricevuto. Non li meritava". Gravina ha poi sottolineato l’importanza della Nazionale: "Per noi è vitale, ma dobbiamo fare i conti con molti impegni. La Nazionale è un crocevia di tante attività: club, leghe, campionati. In questo raduno, purtroppo, le condizioni del gruppo – sia dal punto di vista fisico che mentale – sono state molto critiche".