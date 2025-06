Gattuso, la Nazionale e il Mondiale nel destino: ecco perché Ringhio piace a Gravina e Buffon

Grinta e senso di appartenenza per superare il momento nerissimo. Dopo il grande rifiuto di Claudio Ranieri, sembra essere Gennaro Gattuso l’obiettivo numero uno per prendere in mano le sorti della Nazionale. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il capo delegazione, Gianluigi Buffon, vedono in “Ringhio” le caratteristiche giuste per riportare l’Italia sulla corretta via, dopo gli ultimi giorni frenetici e isterici che rendono necessario un intervento di urgenz