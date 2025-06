Gattuso, duro attacco in diretta da Montolivo: "Non gode della mia stima...": i retroscena

Tutto si può dire a Riccardo Montolivo ma non che non sia onesto e diretto. A Sky l'ex capitano del Milan, interpellato su Gattuso futuro ct, è stato durissimo: "Diciamo che non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante”. Ma cosa è successo tra i due? Perché un ragazzo come Montolivo, in genere molto misurato, è stato così netto in diretta?

Montolivo-Gattuso, cosa è successo al Milan

Tutto risale a quando Gattuso allenava il Milan. È stato lo stesso Montolivo a raccontare, in riferimento ai problemi di qualche anno fa tra Bonucci e la Juventus, cosa successe. Non ha fatto il nome di Gattuso, ma il riferimento era evidente: "Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare". Ma non dimenticare. E ieri sera, senza dubbio, Montolivo non ha utilizzato giri di parole. Nel 2019, al Corriere della Sera, l'ex centrocampista aveva spiegato: "Gattuso mi disse che i miei dati nei test non erano al livello dei miei compagni. Come sarebbe stato impossibile visto che fino a metà novembre non mi è mai stato concesso di allenarmi con il gruppo. Per giustificare la mia chiamata, poi, Gattuso fece riferimento all’indisponibilità di Brescianini e Torrasi, due Primavera. Quasi dovesse scusarsi. Dopo il “torello” con la squadra, venivo invitato ad allenarmi, spesso solo, altre volte con Halilovic, o con i giovani della Primavera. Per me non era successo nulla, ma non sono riuscito a spiegarmi questa situazione e non ho mai avuto risposte". Un avvio difficile quello del rapporto? "No, anzi. Nel novembre 2017, quando sostituì Montella, Gattuso chiamò me e qualche altro giocatore più esperto per chiedere e ottenere il giusto sostegno". Poi però la storia ha detto altro.