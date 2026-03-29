Ansia meteo e campo in Bosnia, cosa ha deciso di fare la federazione per lo stadio di Zenica: "Mai successo..."

Non si vuole lasciare davvero nulla al caso mentre scatta il conto alla rovescia per Bosnia-Italia , finale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 , in programma martedì 31 marzo, alle 20:45, allo Stadion Bilino Polje di Zenica . Dopo aver eliminato il Galles ai rigori , garantendosi la possibilità di contendere agli azzurri un pass per la competizione iridata in programma la prossima estate tra USA , Canada e Messico , c'è un Paese interno al lavoro per mettere Dzeko e compagni nelle migliori condizioni possibili per firmare l'impresa.

Riscaldatori per rimuovere la neve in azione allo stadio di Zenica

Ansia meteo gestita nel pratico. Proprio sul rettangolo di gioco dello Stadion Bilino Polje di Zenica si stanno concentrando i maggiori sforzi di tutti coloro che si occupano della superficie di gioco dove ci sarà in palio una posta preziosissima. Come riferito da meridiansport.ba: "Per la prima volta nella storia della Bosnia ed Erzegovina, in uno stadio vengono utilizzati dei riscaldatori per rimuovere la neve e proteggere il manto erboso. I dipendenti dell'Alba, insieme alla squadra di manutenzione del campo, stanno lavorando senza sosta per preparare il terreno di gioco per questo importante duello".