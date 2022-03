Carnesecchi carica l'Under 21: "Vinciamo in Montenegro"

MILANO - Marco Carnesecchi , portiere dell' Italia Under 21 , è intervenuto a di RaiSport in vista della partita contro il Montenegro valida per le qualificazioni all'Europeo: "E' una partita che dopo 4 mesi di sosta non sarà facile, da preparare al meglio e sempre al massimo. L'obiettivo è vincere a tutti i costi per tornare in Italia con i 3 punti. Quando entrano ragazzi nuovi nell'U21 - commenta il protiere in merito alla convocazione del compagno di squadra alla Cremonese, Gaetano - sono felice e carico, perchè mi ricordo quando sono arrivato io qui due anni fa. Ci possono dare una mano". Di recente le prestazioni hanno fruttato a Carnesecchi la convocazione per lo staf con la Nazionale maggiore di Mancini : "E' stata un'emozione indescrivibile, che mi porterò dietro per sempre. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con giocatori di altissimo livello, ho imparato tanto e sarà un bagaglio di esperienza importante", ha detto il portiere degli azzurrini. "Sfortunatamente non c'era Donnarumma, c'erano Sirigu e Meret , due grandi portieri, ho imparato da loro in pochi giorni quanto potrei imparare in un anno intero con altre persone", ha detto il portiere che sulla Nazionale maggiore, impegnata contro la Macedonia del Nord , ha aggiungo che "giovedì ci organizzaremo per tifare tutti insieme. Non devono fare niente di speciale ma solo quello che hanno sempre fatto perchè sono una squadra fortisima"

Cremonese in Serie A, un sogno

E intanto c'è anche la Serie B: Carnesecchi, alla Cremonese, è in lotta per salire in Serie A: "Stiamo facendo bene, ma ora arriva il clou del campionato e dobbiamo rimanere concentrati per portare a casa un obiettivo che per noi giovani potrebbe essere una svolta. Per la piazza di Cremona e per il presidente sarebbe un sogno che si avvera". Carnesecchi si sofferma sui suoi tre allenatori: "Gasperini, Pecchia e Nicolato sono tre grandissimi allenatori, tutti differenti, che quando ti mettono in campo sei pieno di energie e di comunicazioni. Fanno tutti e tre un grandissimo lavoro. Quando parlo di Gasperini penso alla forza di volontà, Pecchia è un vincente. Nicolato è un gestore e preparatore incredibile delle partite", ha aggiunto. "Al momento non penso al futuro, sono solo concentrato sulla partita di giovedì con l'Under ci può dare un vantaggio in vista della sfida in Irlanda", Chiusura sui portieri: "Portieri forti come Donnarumma in Europa e nel mondo non ce ne sono, per quanto riguarda la serie A è inutile parlare dei fenomeni, ho visto il mio amico Vicario che sta facendo una stagione da vero protagonista, è uno dei più promettenti".