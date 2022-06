Lussemburgo-Italia U21 0-3: gol di Vignato, Pellegri e Gaetano, Nicolato resta in vetta

DIFFERDANGE (Lussemburgo) - L'Italia Under 21 si impone 3-0 contro i pari età del Lussemburgo fanalino di coda e conserva la vetta della classifica nel girone F di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, con un punto di vantaggio sull'Eire (e una gara in meno). A Differdange, per gli azzurrini, decidono le reti dell'italo-brasiliano Emanuel Vignato, dell'attaccante del Torino (ma di proprietà del Monaco) Pietro Pellegri e del fantasista del Napoli (quest'anno protagonista con la Cremonese) Gianluca Gaetano. Debutti positivi per Miretti, Zanoli e Bove .

Lussemburgo-Italia U21, le scelte di Nicolato

Nicolato si affida a Carnesecchi tra i pali, Cambiaso, Lovato, Pirola e Quagliata in difesa, i talenti della Juve Miretti (all'esordio) e Rovella in mediana e il terzetto di trequartisti Cambiaghi-Gaetano-Vignato a supporto del terminale offensivo Pellegri. Solo panchina per Lucca, che non segna da novembre, proprio con la maglia dell'Under 21, e per Ricci, aggregatosi in extremis dopo la prima ufficiale con la Nazionale maggiore di Mancini. Assenti Udogie, Bellanova e Fagioli. Manuel Cardoni, ct lussemburghese di chiare origini italiane, lancia nell'undici titolare D'Anzico, anche lui figlio di emigranti, e Diogo Monteiro, di proprietà del Monza.

Lussemburgo-Italia U21 0-2 al 45': gol di Vignato e Pellegri

Come da copione, l'Italia fa la partita e il Lussemburgo prova a chiudere tutti gli spazi. Il primo squillo degno di nota porta la firma di Pirola al 4', che non inquadra lo specchio di testa, ci prova quindi immediatamente dopo Gaetano, con esito analogo. Il talento della Cremonese, ma di proprietà del Napoli, è protagonista di un nuovo tentativo da fuori, mentre Pellegri sciupa prima il vantaggio, poi il raddoppio: in mezzo, l'1-0 siglato da Vignato al 20' con un destro velenoso dal limite. Col passare dei minuti sale in cattedra Miretti, autore di continue aperture e di un bellissimo tiro a giro da fuori che sfiora il sette della porta lussemburghese, mentre Gaetano e Pellegri proseguono, invano, la personale ricerca del gol: in particolare alla mezz'ora, il primo impegna Martin sul primo palo, il secondo lo costringe a ripetersi con una torsione sugli sviluppi del conseguente angolo. Per l'attaccante del Torino, la prima gioia con la maglia dell'Under 21, arriva al 33': splendido il controllo di mancino e la girata a rete di destro dopo il bellissimo spunto di Cambiaghi. Al 35' ci prova poi, senza fortuna, Rovella direttamente su calcio di punizione, mentre l'insidiosa zuccata di Gaetano termina sul fondo di pochissimo (37'). Gli azzurrini chiedono a gran voce un rigore per un netto fallo di mano in area di Schmit che non viene però concesso dal direttore di gara, l'azero Masiyev. Al minuto 45, invece, il primo tiro del Lussemburgo: il sinistro di Ikene, nonostante una deviazione, non crea problemi a Carnesecchi.

Gol di Gaetano: l'Italia U21 vince 3-0 in Lussemburgo

Si riparte senza cambi, gli azzurrini sembrano voler gestire le forze in attesa di qualche nuovo innesto e le occasioni da rete latitano. Circa 10' scorrono via rapidamente, fino al tris firmato da Gaetano: il talento di proprietà del Napoli, favorito da un rimpallo dopo un tentativo di tiro di Pellegri, spedisce la sfera sotto l'incrocio in maniera imparabile per Martin, firmando cosi il suo primo gol con la maglia dell'Under 21. Cambiaghi va poi a un passo dal poker immediato. È il 61' il minuto scelto da Nicolato per regalare un triplo debutto: Oristanio, Zanoli e Bove - subito protagonista con una spettacolare sforbiciata alta di un soffio - rilevano Vignato, Cambiaso e Rovella, dieci giri di lancetta più tardi è il turno di Sebastiano Esposito, che fa tirare il fiato a Pellegri, quindi Gaetano fa posto a Colombo. I ritmi crollano nel finale, la stanchezza (e il pensiero ai prossimi due impegni) prende il sopravvento nella testa e nelle gambe della giovane nazionale italiana, che gestisce il possesso con personalità: le ultime emozioni sono un tentativo senza grosse pretese di Oristanio, un'imbucata di Colombo chiusa da Martin, il palo colpito dal Lussemburgo sulla punizione di Rupil, una buona chance fallita da Cambiaghi e una buona opportunità per Esposito su calcio da fermo.