Italia U21, Pellegri: "Spero di essere utile anche a Mancini"

Tornato al gol con la maglia dell'Italia Under 21, ieri in Lussemburgo , Pietro Pellegri si gode un po' di serenità dopo tanti problemi fisici: "Con Nicolato abbiamo un rapporto bellissimo, ci vogliamo bene, io voglio dare il meglio e il massimo per questa squadra - dice l'attaccante del Torino, in prestito dal Monaco, a proposito del ct degli azzurrini - il gol? Era importante per me e lo è anche per la squadra, ma era pure importante vincere: ora dobbiamo pensare alla partita contro la Svezia".

Pellegri: "Spero di essere utile a Mancini"

Il gruppo azzurro oggi si è trasferito a Helsingborg, in vista della fondamentale sfida con gli svedesi di giovedì: "Per me, da italiano, è molto importante far parte di questo gruppo - aggiunge Pellegri - sono legato tanto alla maglia della nazionale e so quanto sia importante per un calciatore farne parte. Questo non è un riscatto per me: il calcio è come la vita, fatta di periodi belli e magari meno belli. Bisogna lavorare forte per superarli; le qualità le ho sempre avute, ma ho anche avuto un periodo di sfortuna, dal quale sono uscito seguendo i professionisti con i quali lavoro. Spero di essere d'aiuto a questa nazionale e spero, in futuro, anche al ct Mancini nella selezione maggiore".