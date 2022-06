Italia-Irlanda U21 4-1: Nicolato vola agli Europei del 2023

ASCOLI PICENO - Missione compiuta per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato , che al Del Duca di Ascoli batte 4-1 l'Irlanda e stacca il pass per l'Europeo del prossimo anno in Georgia e Romania (9 giugno-2 luglio 2023), chiudendo al primo posto il gruppo F delle qualificazioni, a +5 proprio sugli irlandesi, che proveranno così a raggiungere il traguardo nei playoff di settembre. Bastava un pari agli azzurrini, che però sono scesi in campo senza fare calcoli e hanno conquistato la vittoria grazie ai gol segnati nel primo tempo da Rovella (su rigore) e da Cambiaghi, poi nella ripresa da Pellegri e Quagliata.

Le scelte dei due ct

Con Carnesecchi ai box per infortunio, come nella partita pareggiata in Svezia c'è ancora Plizzari a difendere la porta azzurra nel 3-5-2 scelto da Nicolato, che conferma il modulo e la formazione scesa in campo a Helsingborg. Davanti al portiere sono Okoli e Viti ad affiancare Pirola con Cambiaso e Parisi esterni, mentre in mediana sono lo juventino Rovella (di rientro dal Genoa) e il romanista Bove (nuovamente preferito all'altro bianconero Miretti) ad agire ai fianchi del torinista e capitano Samuele Ricci, con Cambiaghi a fare invece da spalla a Pellegri in attacco. È un 4-4-2 invece quello con cui si schierano gli irlandesi allenati dallo statunitense James Crawford, che consegna le chiavi del centrocampo al capitano Coventry e davanti si affida alla coppia formata da Kerrigan e Ferguson.

Rovella su rigore e poi Cambiaghi

Subito aggressiva l'Italia, con Pellegri che dopo nemmeno un minuto testa i riflessi del portiere Maher, bravo a salvarsi di piede mentre al 3' Cambiaghi non inquadra lo specchio. Spinti dai tifosi ascolani gli azzurrini insistono ma al 16' Parisi non arriva di testa su un cross dalla destra di Cambiaso che un minuto dopo manca a sua volta l'impatto sul traversone di Cambiaghi, stavolta dalla sinistra. A dare una mano alla squadra di Nicolato ci pensa allora McGuinnes, che sugli sviluppi di un corner trattiene ingenuamente Okoli atterrandolo in area: per l'arbitro è rigore (con giallo per l'irlandese) e Rovella, già a segno in Svezia, si ripete dal dischetto spiazzando l'estremo difensoe ospite. L'Italia non ha alcuna intenzione di accontentarsi ma Pellegri, lanciato in profondità, calcia di poco a lato con il destro (23') mentre sull'altro fronte Parisi è bravo ad anticipare uno Smallbone pronto a colpire nell'area azzurra (28'), con Bagan che calcia poi in curva dalla distanza poco dopo la mezz'ora (31'). Troppo poco per spaventare gli azzurrini che al 35' raddoppiano con Cambiaghi: preciso il destro dal limite dell'attaccante atalantino (reduce dal prestito al Pordenone), che fa 2-0 festeggiando così la sua prima rete con la maglia dell'Under 21 (35'). Una conclusione dalla distanza di Bove 'murata' (41') e un sinistro a giro dello scatenato Cambiaghi deviato in corner dal portiere ospite sono le ultime emozioni del primo tempo, che si chiude dopo due minuti di recupero.

Tris di Pellegri, poker di Quagliata

Al rientro dagli spogliatoi, con gli stessi undici che hanno iniziato il match, gli azzurrini trovano subito il tris grazie a Pellegri: l'attaccante di proprietà del Monaco va a segno da pochi passi dopo soli 38 secondi, approfittando di un pasticcio del portiere irlandese Maher, che non trattiene la sfera. Al 56' ci prova Cambiaghi con un tiro violento, che stavolta non sorprende Maher. Poi, quattro minuti più tardi, Viti atterra Smallbone in area e l'arbitro ungherese Bogar assegna il calcio di rigore: Coventry, capitano dell'Irlanda, non sbaglia dal dischetto, spiazzando Plizzari. L'Italia non si fa prendere dalle ansie, continuando a controllare la gara. All'86' matura anche il quarto gol, realizzato dal nuovo entrato Quagliata, che batte Maher con un destro rasoterra. E' una gioia speciale per il difensore siciliano che milita in Olanda, nell'Heracles. Non ci sono più sorprese: l'Italia Under 21 batte l'Irlanda per 4-1 e vola direttamente agli Europei 2023.