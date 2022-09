Italia U21, Nicolato ne chiama 28 per le amichevoli con Inghilterra e Giappone

ROMA - Dopo essersi qualificata ai prossimi Campionati Europei di categoria, l'Italia U21 di Nicolato si appresta ad iniziare una nuova stagione agonistica. Gli azzurrini saranno impegnati infatti, il 22 settembre all' "Adriatico-Giovanni Cornacchia" di Pescara e il 26 al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro, in due match amichevoli contro Inghilterra e Giappone. Per il doppio impegno il ct ha chiamato 28 giocatori: esordio assoluto per cinque giocatori: sono il portiere del Bari Caprile, il difensore del Modena Cittadini, il difensore del Parma Circati, l'attaccante del Frosinone Moro e l'esterno dell'Atalanta Ruggeri.