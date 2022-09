Italia U21-Inghilterra U21 0-2: avvio da incubo e azzurrini ko

PESCARA - Ko in amichevole per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, che sulla strada verso l'Europeo del prossimo giugno 'inciampa' sull'Inghilterra a Pescara. Un test di lusso che si è messo subito in salita per gli azzurrini, colpiti due volte in avvio e incapaci poi di riaprire il match e a evitare la sconfitta dopo 11 risultati utili consecutivi (l'ultima era stata quella ai supplementari contro il Portogallo nei quarti degli ultimi Europei).

Italia U21-Inghilterra U21 0-2: statistiche e tabellino Avvio da incubo Prove di 3-5-2 per gli azzurrini con Scalvini affiancato da Okoli e Viti a protezione del portiere 'di casa' Plizzari, mentre Rovella è il regista spalleggiato da Miretti e da Bove. Sugli esterni tocca a Cambiaso e a Parisi, mentre davanti c'è Cambiaghi con il torinista Pellegri. Sull'altro fronte 4-3-3 per gli inglesi di Carsley con al centro del tridente Brewster, che in cinque minuti stende l'Italia con un micidiale uno-due, con la complicità di Bove. Avvio da incubo per il romanista, che prima stende Callagher in area provocando il rigore trasformato poi dal centravanti (3') e poi perde una palla letale a metà campo: verticalizzazione di Gomes e palla ancora per Brewster che supera Viti in velocità e infila Plizzari (5'). Subito sotto di due reti la squadra di Nicolato prova a reagire con Cambiaso e Pellegri: alta la conclusione di testa del bolognese (14'), parata da Bursik quella dell'attaccante del Toro (23') che alla mezz'ora accusa però un problema muscolare ed è costretto a lasciare il posto a Colombo. Mira da rivedere anche per Viti e Cambiaghi, mentre prima del riposo l'Inghilterra sfiora il tris con Colwill che colpisce il palo di testa (48').