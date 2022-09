Diretta Italia U21-Giappone U21 ore 15.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

CASTEL DI SANGRO (Aquila) - Ultimo test prima della pausa invernale per la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato che cerca il riscatto dopo la sconfitta contro l'Inghilterra. Un'amichevole suggestiva ed intrigante sotto l'aspetto tattico quella che andrà in scena nel pomeriggio a Castel di Sangro contro i nipponici, le parole del Ct: "Conosco bene il Giappone, è una squadra che gioca a ritmi alti, meno congeniali al nostro calcio. E non parlo della mia squadra ma della nostra latitudine in generale, solitamente più tecnica. Personalmente li avevo incontrati nel Mondiale Under 20. Sarà un altro test molto significativo per noi - aggiunge - I dati che ho citato (sul problema dei gol realizzati) sono innegabili e ci mettono di fronte a questo tipo di questione. Dico però due cose: una è che la soluzione non si può trovare soltanto nei pochi giorni in cui lavoriamo qui. E poi fatemi aggiungere che la nostra squadra nelle 11 partite precedenti ha sempre segnato. Insomma, bisogna trovare la soluzione sì, ma non siamo un squadra che non fa mai gol". Non saranno della partita Pellegri, Cittadini, Plizzari e Miretti.