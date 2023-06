Probabili formazioni Francia-Italia U21, chi gioca e le scelte di Nicolato

CLUJ (ROMANIA) - Il ct della Francia U21 Ripoll dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-3. In porta Meslier, in difesa il milanista Kalulu, Lukeba, Badé e Nkounkou. In mezzo al campo ecco Caqueret con ai lati Thuram e Kone. Nel tridente d'attacco agiranno Kalimuendo come punta centrale, con Gouiri e l'altro rossonero Adli a supporto.