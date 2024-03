Italia-Lettonia Under 21 ore 18.15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Italia-Lettonia, la cronaca

Comincia il girone di ritorno della fase a gironi di qualificazioni ai prossimi Europei, in programma in Slovacchia nel 2025. L'Italia di Nunziata è al comando della classifica a quota 11 punti e si appresta ad affrontare Lettonia (quest'oggi) e Turchia (il 26 marzo) per consolidare il primato. Nonostante le assenze di Bolve, Baldanzi e Volpato, il Commissario Tecnico azzurro tiene alta la concentrazione per la conquista di un risultato importante in un momento cruciale per l'Italia in ottica qualificazione.