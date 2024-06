Italia-Giappone Under 21 diretta: chance per Bianco LIVE

L' Italia Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata afrronta i pari età del Giappone nella prima partita della cinquantesima edizione del Torneo di Tolone . Gli Azzurrini sono nel girone B insieme anche a Ucraina, Panama e Indonesia: segui la partita in tempo reale .

16:11

50' - Goto salva in qualche modo su Bianco

Parata a mani aperte del portiere giapponese sul destro del centrocampista azzurro.

16:07

46' - Riprende il secondo tempo

46' - Riprende il secondo tempo

16:06

46' -Doppio cambio per l'Italia

Dentro Ndour e Zanotti, fuori Fabbian e Turicchia.

15:50

45+3' - Finisce il primo tempo: Italia-Giappone 2-1

Il primo tempo si chiude con un brivido per l'Italia su un calcio da fermo battuto dal Giappone.

15:46

45' - Assegnati tre minuti di recupero

15:46

45'- Gol di Shiogai: Italia-Giappone 2-1

Il Giappone accorcia con Shiogai.

15:44

43' - La partita si innervosisce

Shiogai a muso duro con Rinaldi, che lo aveva invitato a rialzarsi in area di rigore.

15:41

40' - Occasione per Fini

Fini vicino al 3-0 dopo un tentativo che finisce di poco a lato.

15:37

36' - Rinaldi para su Ishii

Rinaldi blocca in presa bassa un tentativo di Ishii.

15:24

24' - Traversa del Giappone

Bell'azione del Giappone che manda Ishii a tu per tu con Rinaldi: il giapponese stampa il pallone sulla traversa.

15:22

22' - Fabbian porta l'Italia sul 2-0

L'arbitro concede il calcio di rigore all'Italia dopo un'uscita in ritardo di Goto su Fini. Dal dischetto si presenta Fabbian che non sbaglia.

15:16

16' - Italia in avanti

Italia ancora in avanti con il cross di Pieragnolo dalla sinistra: Fabbian impatta la palla in area ma non inquadra la porta.

15:10

10' - Italia in vantaggio: Fini firma l'1-0

L'Italia passa in vantaggio dopo 10 minuti: Hasa da dentro l'area prova il tiro a giro ma viene ribattuto, la palla finisce sui piedi di Fini che dal limite dell'area la mette dentro.

15:07

7' - Doppia ammonizione dopo una lite

Bianco e Ogura sono stati ammoniti dopo una lite tra i due all'altezza del centrocampo.

15:00

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Italia e Giappone, valida per la prima gara del Torneo di Tolone.

14:50

Dove vedere Italia-Giappone Under 21

14:40

La formazionee ufficiale del Giappone

Giappone U21 (4-3-3): Goto; Umeki, Shiokawa, Ozaki, Takahashi; Yasuda, Ogura, Sato; Yukumoto, Ishii, Shiogai. Ct: Oiwa

14:30

La formazione ufficiale dell'Italia U21

Italia U21 (4-3-3): Rinaldi; Turicchia, Bertola, Dalle Mura, Pieragnolo; Bianco, Fabbian, Hasa; Tongya, Raimondo, Fini. Ct: Nunziata

14:15

Nunziata: "Un torno per vedere da vicino altri ragazzi per l'Under 21"

Il ct Nunziata aveva parlato così alla vigilia della gara: "Sono venuti con noi altri ragazzi, ma sono tutti ragazzi che fanno parte della griglia dell'Under 21. Questo è un modo per vederli dal vivo e da vicino, per capire se qualcuno di questi può rientrare nel gruppo".

14:00

Tra un'ora il fischio d'inizio

Tra un'ora il calcio d'inizio di Italia Under 21-Giappone Under 21, prima partita del girone B del Torneo Maurice Revello.

Vitrolles - Stadio di Vitrolles