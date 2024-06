Italia Under 21, vittoria ai calci di rigore contro Panama al Torneo Revello

L' Italia Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata supera ai calci di rigore Panama Under 23 al Torneo Maurice Revello , una volta conosciuto come Torneo di Tolone. Gli Azzurrini, infatti, sono usciti vincitori dalla lotteria dagli undici metri dopo il 2-2 nei novanta minuti.

Italia Under 21 supera Panama ai calci di rigore

Il risultato si sblocca dopo 23 minuti con la rete di Ricardo Philips, bravo a sfruttare l'errore in fase di impostazione di Alessandro Bianco. Passano tre giri di lancetta e il Panama raddoppia con John Jairo Alvarado, più reattivo di Giovanni Bonfanti ad arrivare sul pallone in area di rigore. A fine primo tempo Cher Ndour accorcia le distanza e nella ripresa i ragazzi di Nunziata riescono a trovare il pareggio all'ultimo secondo sempre con il centrocampista di proprietà del Paris Saint-Germain. Il match si decide così ai calci di rigore (da regolamento non ci sono i supplementari) con Jacopo Sassi, estremo difensore degli Azzurrini, decisivo con due parate nella lotteria dagli undici metri. L'Italia Under 21 mantiene così il secondo posto del girone A, valido per la finale per il terzo posto, con 5 punti.