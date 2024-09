Italia-San Marino U21: orario, dove vederla in tv, streaming e formazioni

Allo "Stadio Domenico Francioni" di Latina, l' Italia Under 21 di Carmine Nunziata ospita San Marino in occasione dell'ottava giornata del girone di qualificazione agli Europei del 2025.

Italia-San Marino U21, l'orario

La sfida Italia-San Marino U21 andrà in scena oggi, giovedì 5 settembre, alle ore 16.45 allo "Stadio Francioni" di Latina.

Dove vedere Italia-San Marino U21 in diretta tv

Italia-San Marino U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 3.

Dove vedere Italia-San Marino U21 in streaming

Italia-San Marino U21 sarà visibile live in streaming su RaiPlay. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e accessibile gratuitamente anche tramite pc, digitando raiplay.it su un comune motore di ricerca. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Nunziata

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Pisilli, Bianco, Ndour; Baldanzi; Esposito, Gnonto. CT: Nunziata.

A disposizione: Zacchi, Bove, Ambrosino, Turicchia, Savona, Fabbian, Coppola, Kayode, Raimondo.

La probabile formazione di Cecchetti

SAN MARINO U21 (5-3-2): Amici; Giocondi, Giambalvo, Matteoni, M.Sancisi, Riccardi; Toccaceli, Valli, N.Sancisi; Gasperoni, Famiglietti. CT: Cecchetti.

A disposizione: Magnani, Guidi, Ciacci, Terenzi, Pasolini, Dolcini, Santi, Casadei, Chiaruzzi.

Italia-San Marino U21, la cronaca

Dal 7-0 dell'andata alla sfida in terra pontina. Test importante per l'Italia U21 di Carmine Nunziata, chiamata a confermare quanto di buono fatto nelle ultime apparizioni e a oliare alcuni meccanismi, in vista di Euro 2025. Riflettori puntati su Baldanzi e Gnonto, fantasisti che potrebbero essere utili anche alla nazionale maggiore nel ruolo di seconda punta. Ruggeri titolare inamovibile sulla corsia mancina, con un occhio ad una possibile chiamata di Luciano Spalletti nelle prossime sessioni. Nel precampionato, ha stupito anche Bianco, giovane di proprietà della Fiorentina, approdato al Monza nelle ultime ore di mercato. Ci si aspetta tanto dal centrocampista cresciuto nelle giovanili viola. Grande curiosità per Fabbian e Raimondo, che potrebbero essere preservati contro San Marino, almeno inizialmente.