Gnonto in panchina rapito dallo smartphone: stava guardando Lituania-Norvegia?

È uno scatto del calcio 3.0 (e 3 a 0 per gli altri): Fazzini e Baldanzi, da poco sostituiti da Carmine Nunziata durante Italia-San Marino, valevole per le qualificazioni all’Europeo Under 21, seguono la partita con un’attenzione accettabile, mentre Wilfried Gnonto è totalmente distratto dalla magia dell’iPhone. Immagino che lo spettacolo del campo non fosse un granché, visto che alla fine gli azzurri ne hanno fatti sette, ma da qui a trascurarlo del tutto per privilegiare i social, o un messaggio della fidanzata, ne passa. A meno che il nostro ragazzo non stesse seguendo la diretta di Lituania-Norvegia, sfida dello stesso girone. Sono sicuro che il gol di Kristian Arnstad fosse imperdibile, ma anche che dal prossimo impegno Willy lascerà il cellulare negli spogliatoi, in modalità aereo. Ha proprio ragione il brillante “comeprincipe”: le cose sono peggiorate quando, invece che col lume della ragione, abbiamo cominciato a farci strada col display dello smartphone.