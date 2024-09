Italia Under 21, Nunziata perde Prati: il report medico

Scatta l'allarme in casa Cagliari per l'infortunio di Matteo Prati , faro del centrocampo di Davide Nicola e dell' Italia Under 21 di Carmine Nunziata . Il classe 2003 salterà la trasferta in Norvegia con gli azzurrini, impegnati martedì alle ore 18.30 a Stavanger contro i padroni di casa, e farà rientro in Sardegna.

Cagliari, infortunio per Prati

Matteo Prati non sarà a disposizione del ct Nunziata per la sfida tra Norvegia e Italia, in calendario martedì 10 settembre alle ore 18.30 a Stavanger. Un'assenza importante in un match chiave per la qualificazione alla fase finale del prossimo Europeo Under 21, in programma nell'estate 2025. Dopo il trauma disto-contusivo alla caviglia destra, subito in campionato con la maglia del Cagliari, il centrocampista farà rientro in Sardegna e non parteciperà alla trasferta degli azzurrini. Il ragazzo ha già iniziato l'iter terapeutico.