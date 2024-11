Dove vedere Italia-Francia U21 in tv? Rai, DAZN o Sky e orario

Amichevole di lusso per l'Italia U21 di Carmine Nunziata, che ospita i pari età della Francia allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli, a pochi mesi dall'Europeo di categoria in programma in Slovacchia nell'estate 2025. Azzurrini già qualificati alla kermesse continentale. Prima la Francia, poi l'Ucraina, per chiudere al meglio il 2024 e consolidare le proprie certezze.