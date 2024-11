Baldanzi lascia l'Under 21, ma la Roma è serena: cosa è successo e come sta

Tommaso Baldanzi lascia il ritiro della Nazionale Under 21 . D'accordo con la Roma , Carmine Nunziata ha scelto di riconsegnare al club di appartenenza il fantasista classe 2003. Lieve problema muscolare per lui, da valutare nelle prossime ore.

Baldanzi lascia l'Italia Under 21

Claudio Ranieri ritroverà presto Tommaso Baldanzi. Il giovane talento della Roma ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 a causa di un affaticamento muscolare. Dopo un contatto tra lo staff medico della Nazionale e quello della Roma, si è deciso di far rientrare il ragazzo a Trigoria. Condizioni da valutare e tempi di recupero da chiarire, anche se l'ex Empoli non sembra essere a rischio per la trasferta di Napoli.