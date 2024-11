Italia-Ucraina U21 ore 18.15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo il pareggio con la Francia, l'Italia di Carmine Nunziata si prepara a chiudere il suo 2024 contro l'Ucraina di Unai Melgosa, in occasione della seconda amichevole programmata in questa sosta di novembre. Un test importante per provare nuove soluzioni e dare spazio a chi ha avuto meno opportunità nel recente passato, in vista dell'Europeo organizzato in Slovacchia nell'estate 2025.