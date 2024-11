Italia-Ucraina U21 diretta: Esposito segna il vantaggio LIVE

EMPOLI - L'Italia U21 riceve l'Ucraina allo stadio Picco di La Spezia per un'amichevole. La formazione di Nunziata , reduce dal 2-2 con la Francia , si presenta con una formazione ricca di novità rispetto all'ultima amichevole. Sono solo due i calciatori confermati dal ct, che a centrocampo ha deciso di affidarsi ancora una volta a Prati e Casadei. Segui il match in diretta.

19:25

52' - L'Italia attacca, l'Ucraina riparte

Gli azzurrini si spingono nuovamente in zona offensiva ma Pafundi non trova lo spazio giusto per sorprendere la difesa che si chiude bene e avvia il contropiede dell'Ucraina. Gli ospiti sono bravi a ribaltare il campo in velocità rimediando un calcio d'angolo.

19:21

48' - Nuova iniziativa di Palestra

Anche in questa ripresa il più attivo dell'Italia si conferma Palestra, che si libera ancora una volta al cross con una serie di finte e poi mette una palla tesa al centro sui non arriva nessun compagno.

19:19

Inizia il secondo tempo

Riprende la sfida tra Italia e Ucraina con gli ospiti in possesso. Intanto le due formazioni presentano una novità per parte. Gli azzurrini cambiano tra i pali con Sassi che prende il posto di Zacchi. Nell'Ucraina fuori l'autore del gol Kvasnytsya.

19:10

Italia-Ucraina, il tabellino live

Rivivi tutte le emozioni del primo tempo attraverso gli eventi principali del match. CONSULTA IL TABELLINO LIVE

19:04

Finisce il primo tempo

Prima della pausa c'è tempo per un ultimo tentativo dalla distanza di Casadei respinto a mano aperta da Neshcheret. Qualche istante dopo l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

19:02

45' - L'ITALIA TORNA AVANTI CON ESPOSITO

Prima della pausa gli azzurrini tornano in vantaggio grazie a Esposito, che su corner arriva per primo sul pallone e con una spizzata lo infila vicino al palo opposto.

19:01

45' - Buona punizione di Miretti

Il numero 23 dell'Italia batte un calcio di punizione da posizione defilata che parte bene e viene deviata dalla barriera che la devia quanto basta per mandarla sopra la traversa.

19:00

43' - Sfuma il contropiede dell'Italia

Palestra prende palla in zona centrale e con un buon passo raggiunge il cerchio di centrocampo e lancia in profondità Esposito che lavora il pallone e tenta il servizio in area per un compagno, chiuso prontamente dalla difesa dell'Ucraina.

18:57

40' - Italia meno lucida

Dopo il pari l'Italia ha perso la brillantezza dei primi minuti. Adesso la formazione di Nunziata sta mostrando evidenti difficoltà nel portare il pallone in zona offensiva.

18:53

36' - Destro a giro di Bragaru

Bragaru parte largo sulla sinistra a prova ad accentrarsi sfuggendo anche con un po' di fortuna a Ghilardi. Arrivato in posizione invitante, l'esterno della Dinamo Kiev ha tentato il tiro a giro sul secondo palo che Bertola ha pizzicato in corner.

18:48

32' - Ammonito Bertola

Il difensore dell'Italia insegue Viunnyk fermandolo con un intervento in scivolata da dietro che gli costa il giallo. Intanto Pafundi torna in campo.

18:47

31' - Duro colpo per Pafundi

Il fantasista dell'Italia prova a scappare palla al piede ma viene steso da un avversario. Caduta sfortunata del 18enne che nell'impatto con il terreno si è fatto male a una spalla. Lo staff medico entra in campo mentre Nunziata manda a scaldare Gnonto.

18:45

28' - PAREGGIO IMMEDIATO DELL'UCRAINA

Nel giro di due minuti Fabbian passa dal gol all'errore che ha portato al gol del pari. Il centrocampista prova il passaggio in orizzontale nella propria trequarti servendo di fatto Kvasnytsya, che calcia con forza e precisione da fuori battendo Zacchi.

18:42

26' - FABBIAN SEGNA IL GOL DEL VANTAGGIO

Palestra attacca sulla destra e si libera del marcatore con una serie di finte sul posto riuscendo a ritagliarsi lo spazio per un cross. L'invito del terzino viene raccolto da Fabbian che si coordina in area di rigore e con il mancino al volo manda la palla in porta.

18:39

21' - Zacchi salva la porta ma è fuorigioco

Nasce tutto da un errore di Zacchi che a causa della pressione rilancia di fretta restituendo palla all'Ucraina in zona offensiva. Un'imbucata verticale libera uno degli attaccanti ospiti al tiro ma Zacchi si fa trovare pronto con un'uscita bassa a braccia aperte che ferma la corsa del pallone verso la porta azzurra. Successivamente l'arbitro ferma il gioco per una posizione irregolare.

18:36

20' - Kuzyk cerca la porta

Dopo 20 minuti di gioco l'Ucraina tenta il primo tiro della sua partita con Kuzyk, che da lontanissimo lascia partire una conclusione con il mancino che finisce alta di parecchio.

18:34

17' - Cross pericoloso di Palestra

Il terzino di proprietà dell'Atalanta supera il diretto avversario con una splendida finta di corpo che gli permettere di conquistare il fondo per mettere un cross in area su cui interviene con i pugni Neshcheret.

18:32

15' - Ucraina in possesso

L'Italia gestisce il pallone e prova a superare la difesa serrata dell'Ucraina, che spesso obbliga gli azzurrini a cercare la giocata nello stretto. Gli ospiti stanno disputando la partita con un approccio più verticale basato su contropiedi veloci palla a terra.

18:27

10' - Pafundi prova la giocata

Il numero 20 dell'Italia riceve spalle alla porta e con una bella finta di corpo si crea lo spazio per calciare. L'ex Udinese cerca subito la porta da posizione proibitiva mandando il pallone sopra la traversa.

18:24

7' - Colpo di testa largo di Ghilardi

Esposito mette giù palla su un lancio lungo e poi la copre bene con il corpo subendo fallo a centrocampo. Gli azzurrini spediscono il pallone direttamente in area su calcio di punizione trovando Ghilardi, che impatta il pallone di testa ma manca di un paio di metri lo specchio di porta.

18:20

4' - Casadei vicino al gol

Ottima azione dell'Italia che si spinge in avanti e muove rapidamente la palla nello stretto. Esposito libera spazio al centro dell'area andando a ricevere da defilato. L'attaccante lavora bene il pallone per l'inserimento di Casadei che calcia subito verso la porta trovando un riflesso del portiere Neshcheret.

18:16

1' - Inizia la partita

Il direttore di gara ha dato il via alla partita. Il primo pallone della gara lo gioca l'Italia con Prati che la passa dietro a Ghilardi.

18:12

Squadre in campo per gli inni

Sono quasi terminati i preparativi per l'amichevole tra Italia e Ucraina. Le squadre sono schierate davanti alla tribuna per gli inni.

18:10

Italia-Ucraina, i precedenti

L'ultima sfida tra le formazioni U21 di Italia e Ucraina risale al marzo del 2023, quando gli azzurrini strapparono un successo per 3-1 grazie al gol di Lovato e alla doppietta di Colombo. Negli ultimi 18 anni queste formazioni si sono affrontate solo in 3 occasioni, terminate tutte con una vittoria dell'Italia. L'unico match ufficiale risale agli Europei U21 del 2006. In quel caso gli azzurrini riuscirono a spuntarla grazie a un gol al 93' di Giorgio Chiellini.

18:05

Italia-Ucraina U21 ore 18.15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Scopri tutto sull'amichevole di oggi: info e canali per seguirla in tempo reale. APPROFONDISCI

17:55

Baldanzi lascia l'Under 21, ma la Roma è serena: cosa è successo e come sta

Si ferma il fantasista giallorosso, costretto ad abbandonare il ritiro dell'Italia di Nunziata e a rientrare a Trigoria. LEGGI L'ARTICOLO

17:45

Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali

ITALIA U21 (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia, Bertola, Ghilardi, Palestra; Prati, Miretti, Casadei; Fabbian; Pafundi, Esposito. All. Nunziata.

UCRAINA U21 (4-4-2): Neshcheret; Krupskyi, Kozik, Kuzyk, Varfolomeev; Bragaru, Viunnuk, Batagov, Kvasnytsya; Fedor, Yatsyk. All. Melgosa.

Stadio Alberto Picco, La Spezia