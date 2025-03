Italia Under 21, 26 convocati dal ct Nunziata: ci sono Baldanzi e Pafundi  

Il Commissario tecnico della Nazionale Under 21 Carmine Nunziata ha convocato 26 calciatori in vista delle prossime amichevoli, che si disputeranno il 21 marzo (a Venezia contro i Paesi Bassi) e il 24 marzo (a Cittadella contro la Danimarca). Il ct azzurro, che ha dovuto rinunciare a Casadei, convocato da Spalletti nella Nazionale maggiore, ha richiamato Pisilli. Il centrocampista giallorosso torna in Under 21. Angori e Doumbia rappresentano le due novità.