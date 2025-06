Baldanzi, un Europeo da grande per convincere Gasperini. E non solo...

Diciamolo subito: Tommaso Baldanzi si aspettava di più. Dall'impiego con la Roma dove è stato utilizzato a sprazzi e probabilmente anche da Spalletti che non lo ha preso mai in considerazione. Ma il fantasista non ha mai perso le speranze, né il sorriso. E il gol decisivo (con annessa prestazione da migliore in campo) di ieri contro la Romania lo dimostra. Baldanzi non molla, anzi rilancia. E lo vuole fare trascinando l'under 21 il più lontano possibile, ma