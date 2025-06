Italia Under 21, Ghilardi: "Cercheremo di vincere l'Europeo"

L’Italia Under 21 ha iniziato bene l’Europeo con un sofferto 1-0 sulla Romania. Sabato sfida alla Slovacchia: vincendo, e con un pareggio o una sconfitta della Romania contro la Spagna, gli Azzurrini sarebbero già ai quarti: "Non sarà una partita facile – avverte Daniele Ghilardi – anche perché, come abbiamo visto, qui ci sono tutte squadre forti e organizzate".