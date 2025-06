Buffon tifoso d'eccezione per l'Italia Under 21: "Vi chiedo passione e senso di appartenenza"

Tifoso d’eccezione per l’Italia Under 21: Gigi Buffon è arrivato a Trnava per sostenere gli Azzurrini nel match contro la Slovacchia. Nel ritiro, ha incontrato staff e giocatori, rivolgendosi così alla squadra: "Non vi chiedo di vincere, ma vorrei vedere senso di appartenenza, grande attaccamento e soprattutto grandissima passione".