La Rappresentativa di D da lunedì al lavoro

ROMA - La Rappresentativa Serie D prepara la sua partecipazione alla 72ª edizione della Viareggio Cup in programma dal 16 al 30 marzo. Il secondo raduno nazionale della stagione, dopo quello tenutosi a Genova dal 7 al 9 febbraio che ha visto la squadra del selezionatore Giuliano Giannichedda battere per 2-0 i pari età della Sampdoria, si terrà al Mancini Park Hotel di Roma dal 21 al 23 febbraio. Lo stage terminerà mercoledì con una gara amichevole con la Primavera della Lazio a partire dalle ore 11.00 sul campo del Lazio Training Center di Formello. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Sono ventitré, cinque classe 2003, diciotto del 2004, i calciatori convocati dal tecnico Giuliano Giannichedda che sta stringendo il cerchio sul gruppo che alla Viareggio Cup affronterà nella fase a gironi le squadre che usciranno dall’urna del sorteggio in programma lunedì 21 febbraio a partire dalle 11 nella sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio.