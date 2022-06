Serie D: poule scudetto, ecco le semifinali

ROMA - Si è svolto questa mattina, nella sede del Dipartimento Interregionale a Roma, il sorteggio per determinare gli accoppiamenti e la sede delle semifinali della poule Scudetto Serie D . Queste le sfide in programma sabato 11 giugno alle ore 16: Novara-Recanatese e City Nova-Giugliano . In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà direttamente ai calci di rigore. Finale il 15 giugno, sede da destinarsi.

POULE SCUDETTO - Partecipano alle poule scudetto le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi conquistando la promozione in Serie C. In questa edizione Arzignano, Rimini, San Donato Tavarnelle, Audace Cerignola e Gelbison sono state eliminate nel Triangolari. Il Novara ha avuto accesso alle semifinali come migliore seconda in base alla differenza reti.