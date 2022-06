Palermo in Serie B: i complimenti di Dybala e Amauri

Il Palermo vola in Serie B. Padova battuto 1-0 in finale

Palermo in festa: la gioia degli ex rosanero

Alla festa dei tifosi, che hanno riempito il Renzo Barbera in ogni ordine di posto, continuando poi a gioire per le vie della città, si sono uniti anche alcuni ex calciatori rosanero. Dybala, ad esempio, ha voluto fare i complimenti alla formazione siciliana postando sul proprio profilo Instragram una sua foto in maglia rosanero, mentre Amauri ha registrato un video di lui in macchina mentre con il cellulare segue quanto accade alla Favorita: "Forza Palermo. Grandi ragazzi, Serie B e il prossimo anno lottiamo per la A", commenta l'ex attaccante italo-brasiliano. Grandissima gioia anche per Alessandro Diamanti, in rosanero nella stagione 2016-17, che insieme al suo cane fa festa per il ritorno in Serie B del Palermo. Alla gioia dei siciliani, tra gli altri, si sono uniti anche Sorrentino e Davide Bombardini che, addirittura, è tornato al Barbera per vivere dal vivo le incredibili emozioni della promozione in cadetteria.

