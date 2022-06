Serie D: finale scudetto Recanatese-Giugliano

La finale Recanatese-Giugliano per l'assegnazione dello scudetto di Serie D si gioca allo stadio comunale Stefano Lotti di Poggibonsi in provincia di Siena. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si andrà subito ai calci di rigore. In campo le vincitrici dei gironi F e G del campionato che si affrontano per il titolo di campione d’Italia in palio tre anni dopo l’ultima edizione vinta dall’Avellino nella sfida al Curi di Perugia contro il Lecco. La formazione di Giovanni Pagliari, oltre ad aver riportato il club marchigiano in Serie C dopo settantaquattro anni, punta a un altro risultato storico dopo il primo posto nel girone B della poule scudetto davanti a San Donato Tavarnelle (2-1) e Rimini (2-2) e il successo di sabato scorso nella semifinale contro il Novara (1-0) decisa da Alessandro Sbaffo a cinque minuti dal termine. Dall’altra parte c’è la formazione gialloblu, già vincitore dello scudetto Serie D nella finale contro la Sanremese al termine della stagione 1997-98, che torna tra i professionisti a quindici anni di distanza dall’ultima apparizione. La squadra allenata da Giovanni Ferraro ha avuto la meglio nel triangolare con Audace Cerignola (3-1) e Gelbison (1-0). L'arbitro della gara è Antonio Di Reda di Molfetta. Entrambe donne le due guardalinee: Doriana Isidora Lo Calio di Seregno e Alessia Cerrato di San Donà di Piave.