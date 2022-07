Iscrizioni Serie D: Il Rieti non c'è

ROMA - Non sono mancate le sorprese. Il Rieti non ha presentato neppure la domanda. Iscrizioni chiuse. Sono 168 le società aventi diritto che hanno presentato domanda di ammissione al campionato di Serie D 2022-3 al termine della procedura di iscrizione. Delta Porto Tolle e Lornano Badesse hanno presentato formale rinuncia, il Rieti non ha fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale.