Lega Pro, gare al mattino: slitta il via libera

L’ok definitivo alle gare “mattutine” (in realtà, si tratterebbe di fare come già fatto nel 2014/15 quando si giocava addirittura alle 11 la domenica e oggi Monterosi e Turris daranno il calcio d’inizio alle 12.30 nel girone C) arriverà di sicuro ma prima occorre calcolare alcuni aspetti tecnici legati alla trasmissione streaming delle gare di campionato attraverso la piattaforma ufficiale. Sono necessari margini orari precisi nei palinsesti, dunque, si approfondirà la questione, ferno restando che come più volte specificato da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, si farà tutto quanto possibile per programmare le gare di campionato in orario di luce naturale risparmiando così l’uso dell’illuminazione artificiale che di sicuro rimarrà in occasione dei posticipi, legati a un altro rapporto di trasmissione televisiva. L’ulteriore approfondimento non ha un limite già stabilito, ma l’intenzione della Lega Pro è di arrivare a una decisione definitiva quanto prima, considerando che a fine mese scadrà l’ora legale e questo ridurrà l’arco orario di luce solare da sfruttare senza appesantire le fatture energetiche dei club.

Rappresentative

Martedì 11 ottobre riprende l’attività della Rappresentativa di Lega Pro affidata al commissario tecnico Daniele Arrigoni. Tre gli stage programmati con le selezioni Under 15, 16 e 17. Il concentramento è stato fissato allo stadio “Ossola” di Varese e si concluderà due giorni dopo, gioverì 13 ottobre.

Lega Pro e Pigna

È stata presentata nei giorni scorsi una nuova partnership fra la Lega Pro e la Pigna. Prevede la realizzazione di una serie di quaderni personalizzati nella seconda e terza di copertina che i ragazzi delle scuole medie e medie superiori potranno consultare trovando contenuti legati ad alcuni dei claim più sentiti dalla lega fiorentina, quali il fair play, l’integrazione e il calcio dei valori. Attraverso uno strumento scolastico, viene inviato un messaggio della Serie C ai giovani.