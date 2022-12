Terremoto in Lega Pro: Ghirelli rassegna le dimissioni

ROMA - Terremoto in Lega Pro , dopo la bocciatura della proposta di modifica del format del campionato, il presidente Ghirelli , fautore e proponente della nuova formula, ha rassegnato le proprie dimissioni nel corso della cena per gli auguri natalizi con tutto lo staff. Troppo grande la delusione del "capo" della Serie C , che ha deciso di farsi da parte, sconfitto per un pugno di voti (ne sarebbero bastati 40, ma ne sono arrivati 34).

"Volevo dare un segnale al Paese, ma non c'è voglia di cambiare"

Il progetto di riforma della Serie C prevedeva sei gironi da 10 squadre, con cinque squadre a giocarsi in una fase successiva la promozione e altre cinque a giocarsi la salvezza, una poule promozione e una poule retrocessione in pratica. "Visione" respinta dall'assemblea, con 24 perentori e decisivi no. A questo punto Ghirelli alza le mani: "Va preso atto del voto, senza se e senza ma, la proposta è stata respinta. Ho spinto a dare, con il fare la riforma del format, anche un segnale al Paese, in senso opposto alla negatività, ad investire per cambiare trend, per passare da una situazione certa, negativa ad una sfida per tornare a sorridere e produrre risorse. La Serie C è un campionato bellissimo, pieno di storia, emozione. Ha un urgenza a cui dover dare una risposta, indicare un progetto forte di sostenibilità economica e di ripresa di contatto con i giovani. Se non lo fa, sarà esposta ad incursioni".