Serie C, Juve Next Gen sconfitta 2-1 all'ultimo respiro a Trento

Disco rosso al "Briamasco" di Trento per la Juventus Next Gen nel girone C di Serie A. Contro i gialloblù di Bruno Tedino, i bianconeri di Massimo Brambilla sono stati piegati 2-1 dalla rete al 94' proprio di un ex della Vecchia Signora come Cristian Pasquato, con una botta di destro sotto l'incrocio dei pali che non ha lasciato scampo a Giovanni Garofani. La partita era stata caratterizzata dal botta e risposta Damian-Iocolano al 25' e al 74'. Per la Juventus Next Gen si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Arzignano Valchiampo e Virtus Verona.