Diretta Feralpisalò-Pordenone ore 20.30: probabili formazioni e come vederla in streaming

Uno scontro diretto sicuramente non decisivo, ma senza dubbio fondamentale. Al Lino Turina di Salò c’è in palio il primo posto del Girone A – sicuramente il più enigmatico della Serie C – nel posticipo del lunedì fra Feralpisalò e Pordenone. In questo momento in vetta ci sono Pro Sesto e Lecco a quota 51, la Feralpisalò è a quota 50 mentre il Pordenone ha una sola lunghezza di ritardo. In sostanza, chi vince va al primo posto in solitaria.

La squadra di Stefano Vecchi arriva a questo match reduce da due vittorie consecutive e in settimana ha rinforzato il proprio attacco con l’arrivo di Marco Sau. L’ex attaccante di Cagliari e Benevento ha firmato un contratto fino a giugno, sognando di tornare in B dalla porta principale. Il Pordenone, invece, è tornato a vincere nello scorso turno dopo un digiuno durato circa un mese.